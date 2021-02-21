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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Evyapport Limanı'nda patlama: 1 işçi yaralandı

Evyapport Limanı'nda patlama: 1 işçi yaralandı

- Yüzünden yaralanan işçinin ambulansla hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Hastane Elektrik Hattı Gesi Sağlık Ekipleri 

-- Hastaneden görüntü
-- Limandan görüntü
-- Detaylar

( KOCAELİ )- Patlamada yüzünde yanıklar oluşan işçi hastaneye kaldırıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Evyapport Limanı'nda meydana gelen patlamada yüzünde yanıklar oluşarak yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Körfez İlçesi Kirazlıyalı Mahallesi sahilinde bulunan Evyapport Liman Tesisleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evyapport Limanı’nda elektrik hattı çalışması yapan Fatih Sultan A.(32) adlı işçi, çalıştığı hatta meydana gelen patlama sonrasında acı içinde kendini yere attı. Patlamada yüzünde oluşan yanıklarla yaralanan Fatih Sultan A.’yı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yüz bölgesinde ciddi yanıklar oluşan Fatih Sultan A., hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, limanda meydana gelen ve bir işçinin yaralandığı patlama hakkında inceleme başlattı.
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