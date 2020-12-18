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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Evrakları eksik olan hurdacının ekmek teknesi bağlandı

Evrakları eksik olan hurdacının ekmek teknesi bağlandı

MOTOSİKLET ÇEKİCİYE YÜKLENMESİ

Akalan Uttu Ekmek Teknesi 

-SÜRÜCÜNÜ ARKASINDAN BAKMASI
-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde plakasız ve tescilsiz motosikletiyle sokaklardan hurda kağıt toplayarak geçimini sağlayan şahsın ekmek teknesi bağlandı. Sürücü motosikletinin arkasına bağladığı kağıt toplama aracını alarak gitti.Cesur Y. isimli şahıs kendisine ait plakasız motosikletiyle sokaklardan kağıt toplarken trafik ekipleri tarafından sürekli uyarılarak motosikletinin eksiklerini gidermesi istendi. Ancak ikazlara rağmen gereken işlemleri yapmadı. Son işinde kağıtlar toplarken trafik ekiplerine yakalandı. Ekipler şahsa bu defa işlem yaptı. Cesur Y’nin motosikletinin plakası olmadığı ve evraklarının eksik olduğu ortaya çıktı. Motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi. Şahsın plakasını çıkarması ve evraklarını tamamlaması istendi. Ekmek teknesi bağlanan Cesur Y, motosikletin arkasında bulunan kağıt toplama arabasını alarak evinin yolunu tuttu.
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