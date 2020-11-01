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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı

Evlilik vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı

Şüphelilerin nişan için altın alma anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri

Akalan Kamera Dolandırıcılık 

-Şüphelilerin adli makamlara sevk edilme anları
-Detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te evlilik vaadi ile vatandaşları dolandıran 2 şüpheli yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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