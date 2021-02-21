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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık karakolda bitti

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık karakolda bitti

turistten görüntü

Polis Alışveriş Dolar Dolandırıcılık 

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( İSTANBUL )- Mısır uyruklu turist 2 bin 500 dolar dolandırıldı İSTANBUL

- Esenyurt'ta Mısır uyruklu Kanada vatandaşı Aamir K. evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Kendisini dolandıran ailenin evine gidip polis çağıran, turistin ihbarı üzerine evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Turist 2 bin 500 dolar dolandırıldığını iddia etti. Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1152 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’a gelen Mısır uyruklu Kanada vatandaşı turist Aamir K. internet üzerinden tanıştığı kişi ile evlenmeye karar verdi. İddialara göre tanıştığı kişi, evlenmesi için ağabeyi olarak tanıttığı şahsa 2 bin 500 dolar para vermesi gerektiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre dün öğlen saatlerinde bir evde buluşan kişiler arasında para alışverişi gerçekleşti. Daha sonra kadına ulaşamayan adam soluğu karakolda aldı. Dün görüşmenin gerçekleştiği eve polisle gelen Kanadalı turist şikayetçi oldu. Evde yapılan aramalarda kadına ulaşılamazken, parayı aldığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafları karakola götürdü.
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