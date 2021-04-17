Evlilik çetesi bakıma muhtaç çocuğu olan veya yaşlı erkekleri hedef almış



- Denizli merkezli olarak jandarmanın İzmir ve Muğla illerinde düzenlediği operasyonda evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 kişilik bir suç şebekesi çökertildi. Kurban olarak evde bakıma muhtaç çocuğu olan veya yaşlı erkekleri hedef seçen şebekenin 4 üyesi tutuklandı. Denizli’nin Kale ve Beyağaç ilçelerinde meydana gelen ‘Evlenme vaadiyle dolandırıcılık’ olaylarının aydınlatılması İl Jandarma Komutanlığınca geniş çaplı araştırma başlatıldı. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ay süreli fiziki ve teknik takip yapıldı. Şüphelilerin Huriye Ç. (44), Meryem Y. (42), Özlem K. (23), Özcan Ç. (45) ve Hüseyin K. (65) olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, Denizli merkezli İzmir ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon düzelendi. Düzenlenen operasyonlarda adreslerinde gözaltına alınan 5 şüpheliden Meryem Y. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli Kale Adliyesine sevk edildi. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerden Meryem Y’nin 1, Özlem K’nın 3 ve Özcan Ç’nin 2 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur erkekleri hedef almışlar Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, kurban olarak kandırabilecekleri yaşlı ya da evde bakıma muhtaç çocuğu olan erkekleri tercih ettikleri belirlendi. Bayanları getiren erkeklerin ve olayı organize eden bayanın nakit para istediği, parayı aldıktan sonra evlenecek bayanı evde bıraktıkları ve müştekinin evinden ayrıldıkları, birkaç saat sonrada evlenme amacıyla gelen bayanın evleneceği şahsı bir bahane ile evden bir şeyler almaya göndererek evden kaçtığını tespit edildi. Parası olmayandan senet Şüphelilerin kandırdıkları 2 mağdura evlilik için Özlem K’yi getirdikleri, parası olmayan mağdurlardan senet istedikleri ama müştekilerin kabul etmemesi üzerine suçun teşebbüste kaldığı anlaşıldı. 2020-2021 yılları arasında birçok olayı gerçekleştirdikleri kaydedilen şüphelilerle ilgili soruşturmanın derinleştirildiği, mağdur sayısının artabileceği öğrenildi. (MB-



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