Evlerinin yıkılışını gözyaşları içinde izlediler

-Etrafta ellerinde küçük çocuk bulunan kadınlar

-Grubun gözyaşı dökmesi

-Polisle çıkan gerginlik

-Detay görüntüler



( SİİRT ) -- Siirt’te geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremde hasar gören bina yıkılma tehlikesi geçirdi- İş makineleri yardımı ile tutulan binada bulunan vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi- Evlerinin hemen karşısına geçen vatandaşlar, gözyaşları içerisinde yuvalarının yıkılmasını izledi SİİRT



- Siirt merkezde 2 katlı bir ev, geçtiğimiz perşembe günü merkez üssü Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördü. Yıkılma tehlikesi bulunan binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, aile yuvalarının yıkılmasını gözyaşları içinde izledi. Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Kooperatif Mahallesi Termol mevkisi Nihat Aykut Caddesi üzerinde bulunan Reşit Kutlu’ya ait 2 katlı evde çökme tehlikesi yaşandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yan yatan bina, iş makinelerinin yardımı ile tutulurken, binadaki vatandaşlar da güvenlik bir şekilde tahliye edildi. Vatandaşların tahliye edilmesi sonrası iş makineleri evi yıkmaya başladı.

Ev sahipleri gözyaşları içinde binanın yıkılmasını izlerken, bazı vatandaşlar da yıkımın durdurulmasını istedi. Çıkan gerginliğin ardından evin yıkımına ara verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (YRT-



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