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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Evlerinin alev alev yanışını izlediler

Evlerinin alev alev yanışını izlediler

Yanan evden görüntü

Elektrik Kontağı 

-Yanan evin alevler içindeki görüntüsü
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Araklı ilçesinde dün akşam çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu. Alınan bilgiye göre, ilçenin Kaymaklı mahallesinde Ali Ceylan'a ait evde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında alevler bir anda tüm evi sararken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev kısa sürede tamamen yanarak kül oldu. Evlerinin yanışını izleyen Ceylan ailesi büyük üzüntü yaşarken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. (YG-ÖS-Y)
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