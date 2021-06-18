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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Evlerine dönen askerler için tüfekler ardı ardına ateşlendi

Evlerine dönen askerler için tüfekler ardı ardına ateşlendi

Silahların ardı ardına ateşlendiği anlar

( SAKARYA )- Tehlikeli anların yaşandığı asker karşılaması kamerada SAKARYA

Karya Kamera Cep Telefonu 


- Askerliğini tamamlayarak Sakarya’nın Karasu ilçesine dönen iki kişiye tüfeklerle karşılama yapıldı. Ardı ardına ateşlenen silahların oluşturduğu tehlikeli anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.Vatani görevini tamamlayan iki asker Karasu ilçesinde bulunan evlerine döndü. Bu esnada askerin arkadaş ve yakınları ise tehlikeli bir karşılama törenine imza attı. Askerleri karşılayan vatandaşlar, ellerinde bulunan tüfek ve tabancalar ile dakikalarca havaya ateş etti. Tehlikeye yol açan karşılama anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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