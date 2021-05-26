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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Evlerinden uyuşturucu seraları çıktı 'içiciyiz' dediler

Evlerinden uyuşturucu seraları çıktı 'içiciyiz' dediler

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Adli Kontrol Uyuşturucu Operasyonu Polis Kamerası Kimyasal Madde Pompalı Tüfek 

-Adliyeye götürülmesi
-Dün geçilen operasyon görüntüleri de eklendi

( ADANA ) - Evlerinden uyuşturucu seraları çıktı "içiciyiz" dediler- Adana’da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edilirken zanlıların ifadelerinde içici olduklarını söyledikleri öğrenildi ADANA

- Adana’da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edilirken, zanlıların ifadelerinde içici olduklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Hint keneviri yetiştirmek için internetten kimyasal madde siparişi verdiği iddia edilen 11 şüpheliye yönelik çalışma yapıldı. Zanlıların, evlerinin damlarında ve içerisindeki seralarda kenevir yetiştirdiği belirlendi. Bu tespitler üzerine polis operasyon düzenledi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 63 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda kimyasal madde, 907 gram esrar, ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Polis, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Hint keneviri yetiştirmek için bir evin damına kurulan sera ve başka bir evin odasına kurulmuş ısı yalıtımlı, havalandırmalı ve özel ışıklarla aydınlatılmış kabin polis kamerasına yansıdı. Zanlıların sorgusunda satıcı olmadıklarını içici olduklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8’i savcılıkta alınan ifadesinin ardından 1’i mahkemeden, 3’ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
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