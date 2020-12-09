Evlerinde pişirip sağlık çalışanlarına gönderdiler

-Yiyeceklerin evlerden alınması

-Kadın kolları başkanıyla röportaj



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’da AK Parti İl Kadın Kolları üyeleri korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için evlerinde yiyecek hazırladı. Şehre özgü çörek, dolma ve çeşitli yiyecekler pişirildikten sonra paketlenerek kentteki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Salgın günlerinde fedakârca görev yaparak gecesini gündüze katan sağlık çalışanlarına şükran borçlu olduklarını belirten AK Parti Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, bu zorlu süreçte yanlarında olduklarını hissettirmek için ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan personele hazırlanan yiyecekleri bizzat ulaştıran AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya da, “Tüm teşkilat mensuplarımızın evlerinde hazırladıkları el yapımı kumanyalarımızı pandemi döneminin kahramanları emeklerini asla ödeyemeyeceğimiz sağlık çalışanlarımıza moral olması ve yanlarında olduklarımızı hissetmeleri amacı ile ikram ettik” değerlendirmesinde bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de sağlık çalışanları adına duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.



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