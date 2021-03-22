Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi

-Cenazelerin indirilmesi -Adli tıp kurumu önünden bekleyen yakınlarından genel ve detay görüntüler -Adli tıp birimi genel ve tabela görüntüsü -foto
( ADANA ) - ADANA
- Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi’nde evlerinin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulunan emekli karı-koca Mehmet Fevzi Atay ile Elif Atay'ın cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yapılacak otopsinin ardından yarın sabah cenazelerin aileye teslim edileceği öğrenildi. (CNK-
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