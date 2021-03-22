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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi

Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi

Cenaze aracının gelmesi

Cenaze 

-Cenazelerin indirilmesi
-Adli tıp kurumu önünden bekleyen yakınlarından genel ve detay görüntüler
-Adli tıp birimi genel ve tabela görüntüsü
-foto

( ADANA ) - ADANA

- Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi’nde evlerinin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulunan emekli karı-koca Mehmet Fevzi Atay ile Elif Atay'ın cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Yapılacak otopsinin ardından yarın sabah cenazelerin aileye teslim edileceği öğrenildi. (CNK-
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