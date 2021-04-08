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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler: 4 saat sonra fenalaşıp hastaneye kaldırıldılar

Evlerinde çıkan yangında zehirlendiler: 4 saat sonra fenalaşıp hastaneye kaldırıldılar

Ambulans detay

Hastane A Haber Karya Bild Sağlık Ekipleri 

-Dumandan etkilenen kişiler detay
-Detaylar
-Evde çıkan yangın fotoğraf

( SAKARYA )-Mutfakta çıkan yangın 3 kişiyi etkiledi-Olayı anlatan anne Neziha Doğan: “Çocuklar dumanla uyanmışlar” SAKARYA

- Sakarya’nın Erenler ilçesinde sabah saatlerinde evin mutfak kısmında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilendikten sonra akrabalarına giden 3 kişi, yaklaşık 4 saat sonra fenalaşınca ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, sabah saatlerinde Erenler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfak kısmında çıkan yangın neticesinde dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye erlerince yangın söndürüldü. Yangın sonrasında eve gelen anne Neziha Doğan, çocukları G.Ö. ve Ç.Ö. ile ismi henüz öğrenilemeyen yeğenini kardeşinin evine götürdü. Yangından yaklaşık 4 saat sonra G.Ö. ve Ç.Ö. isimli 2 kardeş ve kuzenleri fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince dumandan etkilenen 3 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklar dumanla uyanmışlar Çocuklarının fenalaştığını duyunca iş yerinden ayrılarak kardeşinin evine gelen anne Neziha Doğan, “Saat 08.30’da çocuklar dumanla uyanmış. Mutfak dolapları ve mutfak yanmış. Sonrasında komşular itfaiye çağırmışlar, itfaiye ile birlikte çocuklar kalkmış zaten, ekiplerle birlikte yangını söndürmüşler. Boğulma tehlikesi atlattı çocuklar. Ben işteyken yangın çıkmış bana haber verildi geldik. Burası kardeşimin evinde. Yanan ev kullanılamayacak durumda şuanda. Hastaneye kaldırıldılar, yanık yok ama solunum yollarında sorun var şuan sadece” diye konuştu.

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