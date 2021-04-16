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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Evleri yanan yaşlı çifte devlet eli uzandı

Evleri yanan yaşlı çifte devlet eli uzandı

kaymakamın gelmesi

Geçmiş Olsun Yaşlı Çift 

-aileye geçmiş olsun dilekleri
-sohbet etmesi
-arşiv

( ANTALYA ) ANTALYA

- Dün akşam saatlerinde sobadan çıkan yangında evlerindeki eşyalar kullanılamaz hale gelen Şefike-Osman Çevik çiftinin yaraları sarılıyor. Olaydan hemen sonra Kemer Belediyesi ekipleri binanın zarar gören bölümlerinde onarıma başlarken, Kemer Kaymakamlığı da çiftin yardımına koştu. Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, beraberinde Kemer Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hanife Derya Duman olduğu halde olay yerine giderek yangınzede çifte geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yangının izlerinin silinmeye çalışıldığı evi de inceleyen Yücel Gemici, aile ile bir süre oturup sohbet ettikten sonra mahalle Muhtarı İsmail Uğur’la birlikte muhtarlık binasına geçerek yapılabileceklerin tespitine başladı.
Gemici’ye Ak Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, eşi Azime Minta ve Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Çakırgöz de eşlik etti. Kaymakam Yücel Gemici, “ Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit edeceğiz eksikleri neyse, gereken neyse yapılacak” dedi.

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