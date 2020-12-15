Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Evleri eğlence mekanına dönüştürerek kumar oynadılar

Evleri eğlence mekanına dönüştürerek kumar oynadılar

Şahısların evden çıkarılmasından görüntü

Para Cezası Eğlence Mekanı Akalan Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Ev içerisinde bulunan şahıslardan görüntü

( DENİZLİ ) -- Akşam sokağa çıkma kısıtlamasında evde kumar oynarken yakalandılar- Polis ekiplerinden akşam kısıtlamasında kumar operasyonu: 29 gözaltı DENİZLİ

- Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 2 ayrı adrese eş zamanlı kumar operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 29 şahıs gözaltına alınırken, şahıslara sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten ve kumar oynamalarından dolayı idari para cezası uygulandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Şube Müdürlüğü polis ekipleri tarafından iki farklı noktada eş zamanlı kumar operasyonu düzenlendi.
Operasyon Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar ve Kınıklı mahallesinde gerçekleştirildi.
Evde çok sayıda kişinin bulunduğu, gürültülü seslerin geldiği ve kumar oynandığına dair ihbar gelen polis ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 29 şahıs gözaltına alındı Operasyonda 2 ayrı evin umuma açık olarak eğlence ve oyun mekanına dönüştürdükleri tespit edildi. Operasyon neticesinde iki farklı adreste kumar oynadıkları tespit edilen 29 şahıs gözaltına alındı. Evde kumar oynayan 19 şahsa 23 bin 275 TL idari para cezası uygulandı Evde kumar oynandığı tespit edilmesi üzerine 29 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 19 şahsa kumar oynadığı gerekçesiyle 23 bin 275 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslara ise sosyal mesafe kuralına uymadığından dolayı 91 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. Ev sahiplerine para cezası kesilirken, evler mühürlendi Operasyon neticesinde evlerde kumar oyunlarında kullanılan 150 TL para, para olarak kullanılan oyun pulları, oyun kağıtları ve ajanda ele geçirildi. Öte yandan, ikamet sahibi 3 şahsa ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynanan evler ise mühürlendi. (EEP-SY-MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement