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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Evlere dadanan suç makinesi hırsızlar yakalandı

Evlere dadanan suç makinesi hırsızlar yakalandı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Hırsızlar Yakalandı Polis Aracı Ziynet Eşyası Hırsız Polis Ekipleri 


- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kapıların dilini düşürme yöntemini kullanarak girdikleri 2 evden 7 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan suç makinesi 3 hırsız, yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, kucağındaki bebeği ile polis aracına bindirildi. Olay, 26 Mart tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapı dilini düşürme yöntemi ile girdikleri 2 evden 7 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, 2 evin de aynı şahıslar tarafından soyulduğunu tespit etti. Ekipler tarafından kimlikleri belirlenen E.G., G.B., S.G. isimli 3 şüpheli İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerden E.G.'nin 76 adet, G.B.'nin 36 adet, S.G.'nin ise 12 adet suç kaydı olduğu ve bu suç kayıtlarının çoğunluğunun hırsızlık suçları olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyeye götürülürken, şüphelilerden biri, polis aracına kucağındaki bebeği ile bindirildi.
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