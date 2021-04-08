Evlerden hırsızlık yapıp yakalanmamak için kılık değiştirmişler...O anlar kamerada

-Aparat bulunan çanta

-Adliyeye sevk edilmeleri



( OSMANİYE )-Osmaniye'de, plastik aparatla kapısını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kız çocuğu önce kameraya sonra polise yakalandı OSMANİYE



- Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, plastik aparatla kapısını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için kılık değiştiren 3 kız çocuğu yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesinde bir apartman dairesinin kapısının zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilçe genelinde yapılan araştırma sonucu Yeşilova Mahallesinde bulunan bir sitenin içerisinde şüpheli R.Ç. (16), C.Ç (17) ve S.L.'yi (14) yakaladı. Kız çocuklarından birinin çantasında gizli bölümde kapı açmak için kullanılan plastik aparatın bulunması üzerine Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri incelemeyi derinleştirdi. Şüphelilerin Kahramanmaraş, Aksaray, Hatay ve 6’sıda Düziçi'nde olmak üzere toplam 9 ayrı evden hırsızlık olayına karıştıklarını tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlere girdikten sonra yakalanmamak için kılık değiştirdikleri öğrenildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık amacıyla bir apartmana girmeleri de güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



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