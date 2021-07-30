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Evlenmek isteyen genç annesini eve kilitledi
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Evlenmek isteyen genç annesini eve kilitledi

Evlenmek isteyen genç annesini eve kilitledi

- Olay yerinden görüntüler

Hastane Gazi Mahallesi Gözaltı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-- Polis ekiplerinden görüntüler
-- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin eve girmesi
-- Annenin evden çıkarılması
-- Annenin ambulansa alınması
-- Gencin evden çıkarılması
-- Gencin polis otosuna bindirilmesi

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde iddiaya göre evlenmek isteyen bir genç, tartıştığı annesini darp ederek eve kilitledi. Darp edilen anne, polis ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, genç ise gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi mahallesi Nane Sokak üzerinde bulunan bir ikamette iddiaya göre evlenmek isteyen C. B. (17), annesi F. G. ile tartıştı. Tartışma esnasında annesini darp eden C.B., evden çıkmaması için de kapıyı kilitledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren uğraşları sonrası evden çıkarılan Anne F. G., ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.B. ise, işlemler için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-
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