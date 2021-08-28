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Evlenen çift takılarının bir kısmını afet bölgelerine bağışladı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Evlenen çift takılarının bir kısmını afet bölgelerine bağışladı

Evlenen çift takılarının bir kısmını afet bölgelerine bağışladı

Röportaj

Orman Yangınları Yangın Allah Felaket Şahit 

-Nikah merasimi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da düzenlenen törenle dünya evine giren Yudum Ersan ve Mehmet Demircioğlu çifti, takılan takıların bir kısmını afet bölgelerine yardım amacıyla bağışlayacaklarını ifade etti.
Dün akşam bir İstanbul'da otelin düğün salonunda dünya evine giren Yudum Ersan ve Mehmet Demircioğlu çifti düğünde takılan takıların bir kısmını afet bölgelerine yardım için bağışlayacaklarını söyledi.

Düğüne araladında milletvekilleri ve iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda misafir katıldı.
Çiftin şahitliklerini ise AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz yaptı. Damat Mehmet Demircioğlu “Ülkemizi büyük üzüntülere boğan bir çok felaket yaşadık. Orman yangınları, sel felaketleri. Özellikle orman yangınlarıyla alakalı biz büyük üzüntü duyduk. Birlik ve beraberliğimizin daim olması gerektiğini hissettik. Mutlu günlerimize bu tarz durumlar engel olmamalı diye düşünerek ve mutlu günümüzde bu durumdan zarar gören kişileri de unutmamak adına bağış yapmak istedik. Bunu diğer çiftlere de örnek olacağını düşündük. İnşallah hayırlara vesile olur” dedi.
(FT-
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