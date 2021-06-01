Evlendirme dairesinin önünde 'nikah tarihi' kuyruğu

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( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- Kademeli normalleşmeyle birlikte evlenecek olan çiftler, nikah günü almak için evlendirme dairelerine akın etti. Nikahlara davetlilerin alınabilecek olması kararı sonrası evlendirme dairelerinin önünde uzun kuyruk oluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı kademeli normalleşmeyle birlikte nikahlara azami 100 davetli alınmasına karar verilmişti. Davetli alınma kararı sonrasında çiftler sabahın erken saatlerinden itibaren evlendirme daireleri önünde kuyruk oluşturdu. Avcılar Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren gelen çiftler tarih alabilmek için uzun süre sırada bekledi. “Geldiğimde şoka uğradım” Hafta içine aldığı nikah tarihini hafta sonuna aldırmak isteyen Ceren Demir, “İnsanların gelmesi daha kolay olur diye cumartesiye aldırmak için bekliyorum. 3-4 saattir bekliyoruz. Sonunda da aldırabilecek miyiz o da belli değil ama şansımızı denemek için bekliyorum. 29 Haziran’a almıştım ama çok da sarkıtmadan ya bir önceki hafta sonu ya da bir sonraki hafta sonuna aldırmaya çalışacağım. Yasakların kalkacağını tahmin ediyordum. O yüzden de tetikteydim, kalkar kalkmaz hemen geleyim diye. Bu kadar büyük bir kalabalık beklemiyordum açıkçası. Geldiğimde şoka uğradım. Herkes bekliyormuş meğer. Hâlâ bekliyorum” dedi.

Ağustos sonu için nikah tarihi almak istediğini söyleyen Deniz Karadeniz, “Sabah 10.00’dan beri bekliyoruz. Ağustos ayı için bugün açıldı. Böyle bir yoğunluk beklemiyorduk ama oldu yani. İşlerimizden de izin aldık. Mecburen bekliyoruz sabahtan beri. Yasakların kalkmasını bu ay için bekliyorduk ama ağustosta tamamen kalkmasını bekliyoruz inşallah. Umudumuz o yönde” diye belirtti.

Saatlerdir bekledikleri için yorulduğunu dişe getiren Nazlı Akkoyunlu, “Sabah 09.00’dan beri buradayız. Bakalım bugün inşallah temmuz ayı için nikah tarihi alacağız” şeklinde konuştu.



