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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Evlatlarından gelecek haberi bekleyen aileler, HDP önünden ayrılmıyor

Evlatlarından gelecek haberi bekleyen aileler, HDP önünden ayrılmıyor

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Allah Terör Örgütü 

-Fatma Akkuş röportaj
-Fotoğraflardan görüntü
-Çadırdan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 549’uncu gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 549'uncu gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşuncaya kadar da eylemini sürdüreceğini söyledi.

Akkuş, "1 buçuk yıldır biz burada bekliyoruz, bir umutla inşallah umudumuz tükenmez. İnşallah çocuklarımızı alıp gideceğiz. HDP bizden ve bu gariplerden ne istiyor, yeter artık bu çocuklarımızın üzerinden ellerini çeksinler. Onlar da PKK’dan istesinler bu çocuklarımızı, yeter artık. Kızım sen eğer beni görüyorsan, lütfen, ne olur cevap ver. Ben biliyorum sen sağsın, Suriye’desin. Suriye’de bir ay önce videoda gördüm, ne olur seslen ve sesini duyur bana. Senin kokunu ve sesini özledim, yeter artık dön gel" dedi.
(MB-YRT-
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