Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Evlatlarından babalarına telsiz anonsundan sürpriz ‘Babalar Günü’ kutlaması

Evlatlarından babalarına telsiz anonsundan sürpriz ‘Babalar Günü’ kutlaması

Madenci, ambulans şoförü ve polis babanın çalışma ortamları

Sosyal Medya Polis Maden Ocağı Güneş Işığı Ambulans Şoförü 

-Kızı ve madenci babanın telsiz görüşmesi
-Babanın ocaktan çıkıp kızıyla buluşması
-Ambulans sürücüsü babayla kızlarının telsiz görüşmesi ve buluşması
-Kızlarının polis babanın Babalar Günü'nü kutlaması

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da madenci ve ambulans sürücüsü babalar, evlatlarının telsizden anons ederek yaptıkları sürpriz 'Babalar Günü' kutlamasıyla karşılaştı. Telsiz görüşmesinin ardından babalar ve evlatlarının buluşması ise duygulandırdı. O anlar Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi ve Merzifon Gençlik Merkezinin desteğini alan 8 yaşındaki madenci çocuğu Ayşe Sena Kurkmazlı, babası Emrah Kurkmazlı’nın çalıştığı maden ocağının yolunu tuttu. Yerin metrelerce altında kömür çıkartmaya çalışan babasının Babalar Günü'nü anonsla kutladı. “Baba seni seviyorum. İyi ki varsın” sözleri karşısında çok şaşırıp duygulanan baba ile evladının vardiya bitimindeki buluşması ise yürekleri ısıttı.Ambulans sürücüsü ve polis babaya evlatlarının yaptığı sürprizin de görüntülendiği paylaşımın sonunda “Yaşam veren ve güneş ışığı gibi ısıtan babalarımız. Babalar Günü’nüz kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement