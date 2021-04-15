Evlatları dağa kaçırılan ailelerden HDP’ye öfke

-Ailelerin HDP il binasına saldırmaları

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( VAN ) VAN



- Van’da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve sayıları 28’i bulan aileler, HDP’ye öfke kustu.Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de 8'inci haftada HDP il binası önünde eylem yaptı. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve bu hafta sayıları artarak 28'i bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki ‘Dağları kurtlara kuşlara bırakın', ‘Evlat nöbetindeyiz', ‘Çocuklarımızı istiyoruz', ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', ‘Artık yeter! Yakamızdan düşün', ‘Anneler nöbette' ve ‘Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı."Kızım Şeyma 9 yıl önce Ramazan'ın sekizinci gününde kaçırılmıştı"HDP il binası önüne gelindiği sırada öfkelerine hakim olamayan aileler, il binasının duvarlarına tırmanarak içeri atlamak istedi. Polisin müdahalesi sonucu ailelerin içeri girmeleri önlenirken, sinirlerine hakim olamayan anneler, ellerindeki çocuklarının resminin olduğu çerçeveleri HDP binasına fırlattı. Çerçeve camını eliyle fırlattığı sırada eli kanayan Nazan Sancar, “Kızım Şeyma yaklaşık 9 yıl önce Ramazan’ın sekizinci gününde kaçırılmıştı. Bugün Ramazan’ın üçüncü günü. Üç gündür benim gecem gündüzüm birdir. Benim kızım 13 yaşındaydı. Ramazan’da götürdüler. Bu milletvekilleri neden bizi görmemezlikten geliyor. Canımız yanıyor, içimiz yanıyor. 591 gündür bu mücadeleyi veriyorum. Ben hakkım olan Şeyma’mı istiyorum. Allah sizi helak etsin. Allah sizin belanızı versin. Çocuk katilisiniz. 9,5 yıldır kızımın acısıyla yanıyorum. Dün akşamda kızımın montuna sarılarak sabaha kadar ağladım. Artık dayanamıyorum. Şeyma’mı geri versinler” dediği sırada olduğu yere yığıldı.Sancar’a olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.“HDP’yi kapatmalarını istiyoruz”Özalp ilçesinde gelen Fevzi Yağmur isimli vatandaş da, 5 sene evvel oğlu Kenan’ın okuldayken PKK tarafından kaçırıldığını ifade ederek, “Oğlum Arapça okuyordu. Okulda yakalayıp götürdüler. Allah kabul etmesin. Bu HDP’yi kapatmak lazım. HDP kapansa, zaten biz dertliyiz. Artık kimse dert görmesin. 5 senedir nerede yaşıyorsun. Gel bu devlete teslim ol. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, gel bu devletin evladı ol; Amerika, İsrail’in evladı olma!” dedi.

“HDP, çocuklarımızı sattı”Güllü Ereğli isimli vatandaş ise 6 yıldır oğlundan hiçbir haber alamadığını belirterek, “HDP, bizim çocuklarımızı sattı. Ben çocuğumu istiyorum. Oğlum Nevzat gel teslim ol. Ben, kardeşlerinle birlikte seni bekliyoruz. Devletimiz büyük bir devlet” ifadelerini kullandı.Evladı Yunus’un 4 yıl önce kaçırıldığını dile getiren Güleser Alkan isimli vatandaş da, “4 yıl önce çocuğum kaçırıldı. Bu hasta halimle gelmişim. Ben çocuğumun gelmesini istiyorum. Allah kabul etmesin. Gece gündüz gözümde yaş bitmiyor” şeklinde konuştu.





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