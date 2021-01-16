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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Evlat nöbetine gidemeyen aileler, eylemini kaldıkları otelde devam ettiriyor

Evlat nöbetine gidemeyen aileler, eylemini kaldıkları otelde devam ettiriyor

Otelin toplantı salonunda evlat nöbetinde olan aileler

Hastalık Güvenlik Güçleri Toplantı Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Şevket Bingöl Konuşması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürmeye devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 56 saatlik ara verip HDP önündeki çadır yerine otellerinde sürdürdü. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (19) için evlat nöbeti sürdürürken, oğlundan gelecek bir haber bekliyor. “502 gündür HDP ve PKK’dan çocuklarımızı istiyoruz” Kısıtlamada HDP il binası önüne gidemediklerini, bulundukları otelde eylemlerini sürdürdüklerini ifade eden baba Bingöl, “502 gündür biz burada bulunan aileler HDP ve PKK’dan çocuklarımızı istiyoruz. Çadıra gidemedik çünkü hastalık var ve kısıtlama olduğundan dolayı gidemedik ama biz burada eylemimize devam ediyoruz. Biz çocuklarımızı HDP’den istiyoruz ve sonuna kadar çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlum Tuncay da beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelsin teslim olsun güvenlik güçlerine” şeklinde konuştu.

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