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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Evlat nöbetindekindeki ailelerin umutları çocukların dönmesine bağlı

Evlat nöbetindekindeki ailelerin umutları çocukların dönmesine bağlı

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Celil Begdaş konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 591'inci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 591'inci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş'ın 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf (16) için evlat nöbetini 591 gündür sürdürüyor. 591 gündür yağmur, çamur, kış demeden HDP’nin önünde olduklarını belirten Begdaş, “HDP zan etti ki 3 veya 4 gün kalıp gideceğiz ama yanıldılar. Bizler burada çok şeyler başardık. 24 evladımızı terör örgütünün elinden kurtardık, 100'e yakın çocuk yine teslim oldu ve dağın yolunu kestik ve buda burada bulanan çadırın başarısıdır. Emeğimiz burada boşa gitmedi ve son evladımızı terör örgütünden alıncaya kadar burada nöbette olacağız” dedi.
Tek umutlarının bütün ailelerin çocuklarının dağdan gelmesi olduğunun altını çizen Beğdaş, oğlu Yusuf’a teslim ol çağrısında bulundu.
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