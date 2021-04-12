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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki babanın feryadı: 'Bizim çocuklarımızı sattılar paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar”

Evlat nöbetindeki babanın feryadı: 'Bizim çocuklarımızı sattılar paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar”

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü Irak 

-Çadırdan görüntü
-Şevket Bingöl röportaj
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) Evlat nöbetindeki babanın feryadı: "Bizim çocuklarımızı sattılar paralarıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar” DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 588'inci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 588'inci gününde de devam ediyor. İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Baba Bingöl, "20 aydır burada oturuyorum, ben HDP’den çocuğu istiyorum. Çocuğumu İstanbul’dan buraya getirtip dağa götürdü, çocuğumu onlardan almadan kalkmayacağım. HDP çocuklarımızı götürüp sattılar, bu çocukların parasıyla kendi çocuklarını eğlendiriyorlar, bizim çocukları mağarada ölüme terk ediyorlar. Her ne şartlar olursa olsun aileler olarak evlatlarımızı bırakıp kalkmayacağız. Oğlum duyuyor ve görüyorsan Türk askerini görüyorsan kaç teslim ol onlara” dedi.
(MB-AKK-Y)
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