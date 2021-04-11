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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki babanın çığlığı: 'Adalet yerini bulacak, zafer bizim olacak '

Evlat nöbetindeki babanın çığlığı: 'Adalet yerini bulacak, zafer bizim olacak '

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü Irak 

-Çadırdan görüntü
-Abdullah Demir röportaj
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) Evlat nöbetindeki babanın çığlığı: "Adalet yerini bulacak, zafer bizim olacak " DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 587'nci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 587'nci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24) 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirten baba Abdullah Demir, evladını almadan eylemi bırakmayacağını söyledi.

Demir, “Eylemimize devam ediyoruz, biz evlatlarımızı bekliyoruz başka bir şey beklemiyoruz. Evlatlarımızı almayana kadarda buradan kalkmıyoruz. Allah’ın izniyle adalet yerini bulacak, zafer bizim olacak. 24 tane çocuğumuz geldi, devletimiz o kadar büyük bir devlet ki bir kelepçe vurmadan ailesine teslim ettiler. Oğlum beni duyuyorsan kaç gel, adalete teslim ol. Irak’tasın, Peşmergeye teslim ol, size orada çile çektiriyorlar bize de burada çektiriyorlar” dedi.
(MB-AKK-Y)
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