Evlat nöbetindeki babadan, Gara'ya giden HDP’li vekil Taşdemir’e tepki

-Salih Gökçe konuşması

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( DİYARBAKIR )- Salih Gökçe:- "Garaya’ya gideceğine, HDP il binası önünde gelseydin"- "Kürtler sana o kadar oy verdi, senin ne işin var Gara’da"- "Ağrı milletvekili olduğun için senden utanıyorum" DİYARBAKIR



- HDP’nin Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir’in Gara’ya gittiğinin ortaya çıkması üzerine çocuğu terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve Ağrı’dan evlat nöbetine katılmak için Diyarbakır’a gelen baba Salih Gökçe, HDP’li vekile tepki gösterdi. Gökçe, "Ağrı’da bizlere milletvekilliği yapıyorsan, Gara’ya gideceğine HDP Diyarbakır il binası önüne gelecektin" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde eylem yapan ve korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından kaynaklı HDP il binası önüne gidemeyen aileler kaldıkları otelde evlat nöbetine 538’inci gününde de sürdürüyor. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çiftçilik yapan Salih Gökçe'nin 20 yaşındaki oğlu Ömer, 2015 yılında İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalıştığı sırada terör örgütü PKK tarafından kandırılarak Suriye'ye götürüldü. 6 yıldır evladından haber almayan Gökçe, 538 gündür HDP önünde evlat nöbetini sürdürüyor. HDP’nin Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir’in Gara’ya gittiğinin ortaya çıkması üzerine Ağrılı baba Salih Gökçe, HDP’li vekile tepki göstererek, Taşdemir’den utandığını söyledi.



"Artık konuşulacak söz bulamıyorum" Gara'da 13 vatan evladının kalleşçe katledilip şehit edildiğini belirten Gökçe, "HDP’li vekil neden Gara’ya gidiyor? Bize bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Taşdemir, madem ki Ağrı milletvekili ve bizlere vekillik yapıyor, Kürtler sana o kadar oy verdi, Gara’ya gidiyorsun, senin ne işin var Gara’da? Nereye gelecektin biliyor musun, Gara’ya gideceğine HDP Diyarbakır il binası önüne gelecektin. Artık konuşulacak söz bulamıyorum ve Taşdemir’e Ağrı milletvekili denildiği için utanıyorum" diye konuştu.

"Ak koyun, kara koyun ortaya çıktı" HDP’li vekillere de tepki gösteren Gökçe, "Ben burada evlat nöbetinde beşinci günümdü. Remziye Tosun ile diğer HDP’li milletvekilleri ile görüştüm. Ben onlara benim çocuğumu verin diyerek kendilerine bizzat söyledim. Onlar bana, ‘Git AK Partinin önünde otur’ dediler. Şimdi gördünüz ak koyun kara koyun ortaya çıktı. Ne oldu, Türkiye’de hangi milletvekili Gara’ya gitti, giden siz oldunuz. Allah sizi kahretsin. Eylemimiz de devam edecektir. Ya beni öldürürler ya da benim çocuğumu verirler" şeklinde konuştu.





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