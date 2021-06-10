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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki baba, HDP’nin kapatılmasını istedi

Evlat nöbetindeki baba, HDP’nin kapatılmasını istedi

Evlat nöbetindeki ailelerden görüntü

Leman Kaçırılma Oturma Eylemi Allah Terör Örgütü 

-Süleyman Aydın konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) -- Baba Süleyman Aydın, HDP’li Pervin Buldan’ın sözlerine tepki gösterdi DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti 647’inci gününde de devam ederken, evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, “HDP’li Pervin Buldan’ın ‘HDP neden kapatılıyor’ sözlerine de tepki göstererek, “Kandile eleman mı gönderemiyorsunuz?, PKK’da katılım sıfıra mı indi? Ve bundan rahatsızlık mı duydunuz? Biz sonuna kadar sizinle mücadele vereceğiz” dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 647’inci gününde de sürerken, 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, HDP’li Pervin Buldan’a sert tepki gösterdi. 647 gündür HDP il binası önünde evladı için oturma eyleminde olduğunu belirten baba Aydın, “Biz sonuna kadar bunlarla mücadele edeceğiz. Zafer burada bulunan anne ile babaların olacaktır. HDP kepenk kapatıp kaçtı, suçlu insan kaçar ve biz sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
HDP’li Buldan'a sert tepki gösterdi HDP’li Pervin Buldan’ın, ‘HDP neden kapatılıyor’ sözlerine de tepki gösteren baba Aydın, “Kandile eleman mı gönderemiyorsunuz?, PKK’da katılım sıfıra mı indi? Ve bundan rahatsızlık mı duydunuz? Biz sonuna kadar sizinle mücadele vereceğiz ve biz sonuna kadar devletimizin yanındayız. Devletimiz çok büyüktür. Devletimiz PKK ile de mücadelesini veriyor HDP ile de mücadelesini veriyor. İnşallah bizim çocuklarımızı da kurtarırlar bu hasretlik biter ve biz sonuna kadar onlarla mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. (SI-AKK-Y)
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