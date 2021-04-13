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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki annenin feryadı yürek dağladı

Evlat nöbetindeki annenin feryadı yürek dağladı

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Çadırdan görüntü
-Solmaz Övünç röportaj
-detay görüntü

( DİYARBAKIR )- Oğluna seslenen anne Solmaz Övünç:- “Vekillerin çocukları kolejde sen dağdasın” DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 589'uncu gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 589'uncu gününde de devam ediyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, oğluna çağrıda bulunarak geri gelmesini istediğini söyledi.

Övünç, "Çocuk çalan partinin önündeyim, HDP olmaz ise PKK olmaz, benim oğlum nasıl PKK’ya götürdüyse HDP öyle geri getirsin. Ben oğlum Baranımı istiyorum, bak Baran oğlum, annen burada eli boş gitmesin sesimi duy ciğerimi yakma. Benim ciğerimi 5 yıldır yakmışsın, bu hasret içimizde çıksın. Sana orayı yakıştıramıyorum, vekillerin çocukları kolejde sen dağdasın. Ben oğlumu istiyorum, HDP olmazsa PKK olmaz, eğer sen sesimi dudun gel adalete teslim ol. Onlar seni kandırıyorlar diyorlar ceza var ama ceza yok oğlum, sen bir gün bile ceza almayacaksın, gel son defa seni görüm ölüm Allah emridir” dedi.

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