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Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı

Evlat nöbetindeki anneden oğluna teslim ol çağrısı

Evlat nöbetindeki ailelerden görüntü

Terör Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Anne Aynur Panay konuşması
-Genal ve detay

( DİYARBAKIR )- Anne Aynur Panay, “Emrah, oradan kaç gel, orası senin yerin değil, kurban olayım gel” DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 679 gündür devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 679 gündür sürerken, aileler çocuklarının güvenlik kuvvetlerine teslim olması için çağrı yaptı. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden, 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için oturma eyleminde yer alan anne Aynur Panay, oğlundan 10 yıldır haber alamadığını belirterek, "HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlum çobandı, kandırıp götürdüler. Emrah, oradan kaç gel. Orası senin yerin değil, seni kandırıyorlar. Kurban olayım gel" diye konuştu.
(SI-AKK-Y)
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