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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı

Evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı

Ailelerden görüntü

Güvenlik Güçleri Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Aydan Arslan konuşması
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) -- HDP önünde eylem yapan Aydan Aslan:- "Ben kızımı HDP’den istiyorum. HDP’nin ön kapısı meclise, arka kapısı Kandil'e açılıyor" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 548’inci gününe girdi. Kızı Aysun Aslan için eylemde olan anne Aydan Aslan, kızına ve yanındaki arkadaşlarına seslenerek teslim ol çağrısında bulundu. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 548’inci gününde de devam ediyor. 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, eylemlerinin 548’inci gününe girdiğini, kızını almadan eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Kızının kaçırılmasından dolayı HDP’yi suçlayan anne Arslan, "HDP il binalarının ön kapıları meclise arka kapıları da Kandil'e açılıyor. O yüzden kızımı ben HDP’den istiyorum. Kızım da beni görüyor ve duyuyor ise arkadaşlarıyla birlikte kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsun" dedi.
(SI-YRT-
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