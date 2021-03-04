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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki anne Süheyla Demir: 'Millet, PKK ve HDP’ye boyun eğmekten vazgeçti'

Evlat nöbetindeki anne Süheyla Demir: 'Millet, PKK ve HDP’ye boyun eğmekten vazgeçti'

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Allah Terör Örgütü 

-Hayal Demir’in fotoğrafından görüntü
-Süheyla Demir röportajı
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) Evlat nöbetindeki anne Süheyla Demir: "Millet, PKK ve HDP’ye boyun eğmekten vazgeçti" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 550’nci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 550’ıncı gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuğunun fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren annelerden Süheyla Demir, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşmak için oturma eylemine devam ediyor. Evlat nöbetine katılan ailelerin sayısının gittikçe arttığını belirten Süheyla Demir, milletin PKK ve HDP’ye boyun eğmekte vazgeçtiğini ifade ederek, "Biz yeterince onlara boyun eğdik. Zaten biz boyun eğdikçe onlar tepemize çıktı. Evlatlarımızı daha 14, 15, 16, 17 yaşında alıp dağa götürdüler. Hepsinin hayatını söndürdüler. Zafer bizim olacaktır diyorum. İnşallah bu anneler kazanacak. Bu canı bu beden de taşıdıkça hep kızımın izini süreceğim. Elimden geldikçe o sinsi yılanların elinden kızımı kurtaracağım" dedi.

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