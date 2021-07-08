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Evlat nöbetindeki anne Hatice Levent, kızını HDP ve PKK’dan almakta kararlı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki anne Hatice Levent, kızını HDP ve PKK’dan almakta kararlı

Evlat nöbetindeki anne Hatice Levent, kızını HDP ve PKK’dan almakta kararlı

Ailelerin HDP il binası önünde bekleyişi

Terör Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Hatice Levent konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR )- Anne Levent:- “Bizim çocuklarımızın hiçbir suçu yok, almadan da bu çadırdan gitmeyiz” DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 675 gündür devam ederken kızı terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan anne Hatice Levent, “Bizim çocuklarımızı bize versinler, bizim çocuklarımızın üzerinden elini çeksinler. Bizim çocuklarımızın hiçbir suçu yok. Almadan da bu çadırdan gitmeyiz” dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 675 gündür sürüyor. Kütahya'dan Diyarbakır’a gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, kızını terör örgütü PKK’dan alıncaya kadar eyleminde kararlı olduğunu vurguladı.“Bizim çocuklarımızın üstünden ellerini çeksinler”675 gündür evladının yolunu gözlediğini aktaran anne Levent, “Ben kızım Fadime için buradayım ve Fadime’mi almadan ben bu çadırdan gitmem. HDP denilen lanet kepenklerini kapatıp gitti. Bizim çocuklarımızı bize versinler, bizim çocuklarımızın üzerinden elini çeksinler. Bizim çocuklarımızın hiçbir suçu yok. Benim Fadimem hep okuyup devletimize yarayan işlerde bir insan olacaktı. Bizim çocuklarımızın ne suçları vardı da mağaralara götürdüler. Biz çocuklarımızı istiyoruz ve bizim çocuklarımızın üstünden ellerini çeksinler” dedi.
“Kızım o mağaralarda ve o pisliklerden çıkın gelin”Kızına teslim ol çağrısında da bulunan anne Levent, “Fadimem, eğer beni görüyor ve duyuyorsan yavrum kaç gel. Arkadaşlarının da elini tutarak hepiniz bir gelin. O mağaralarda ve o pisliklerden çıkın gelin. Biz sizi çok özledik” diye konuştu.

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