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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki anne Fatma Akkuş’tan HDP’ye tepki

Evlat nöbetindeki anne Fatma Akkuş’tan HDP’ye tepki

Ailelerden görüntü

Güvenlik Güçleri Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü Irak 

-Fatma Akkuş konuşması
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) -- "HDP çocuklarımızın üstünden elini çeksin, artık yeter, dayanamıyoruz" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 525’nci gününe girdi. Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 525’nci gününde de devam ediyor. Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle 525 gündür eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş, ömrünün sonuna kadar kızının peşini bırakmayacağını söyledi.

HDP’ye ve PKK’ya tepki gösteren anne Akkuş, "Kızımdan vazgeçmiyorum, vazgeçmeyeceğim de. Gözüm yolda, ölünceye kadar onu bekleyeceğim. HDP bizden ne istiyor? Çocuklarımızın üstünden elini çeksin, artık yeter, dayanamıyoruz. Bizden, çocuklarımızdan ne istiyorlar? Kızımı götürüp dağda ölüme terk etmişler, bu ne demektir? O kızlara, o çocuklara yazık" dedi.
Konuşmasının sonunda kızına ve dağdaki diğer çocuklara seslenen Akkuş, “Dağda bulunan bütün çocuklar el ele tutuşup kaçıp gelsinler güvenlik güçlerine teslim olsunlar” diye konuştu.
(SI-YRT
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