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Evlat nöbetindeki anne Ay: 'HDP olmasaydı kimse çocukları dağa götürmezdi'
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki anne Ay: 'HDP olmasaydı kimse çocukları dağa götürmezdi'

Evlat nöbetindeki anne Ay: 'HDP olmasaydı kimse çocukları dağa götürmezdi'

Ailelerden görüntü

Terör Evlat Nöbeti Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Çadırdan görüntü
-Fotoğraflardan görüntü
-Hatice Ay röportaj

( DİYARBAKIR ) Evlat nöbetindeki anne Ay: "HDP olmasaydı kimse çocukları dağa götürmezdi" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 717’ncı gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüse rağmen 717. gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile HDP il binası önündeki çadırda sürdüren aileler, çocuklarından gelecek bir haber beklerken, 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Canbey için nöbete katılan anne Hatice Ay, oğlunun engelli raporu olduğunu ve HDP'lilerin bunu bile görmezden gelerek çocuğunu dağa kaçırılmasında aracı olduğunu söyledi.

Anne Ay, “Oğlum için buraya geldim, 7 yıldır oğlum kayıp. Oğlumu HDP kandırıp götürdü, yüzde 70 raporluydu. Ölsem de oğlumu almadan gitmeyeceğim, HDP olmasaydı oğlumu kimse götüremezdi. Muhammed oğlum, gel adalet ve devlete teslim ol. Senin bir cezan yok, suç yapmamışsın. Oğlum eve gel adalete ve devlete teslim ol benim dayanacak gücüm kalmadı” dedi.
(MB-
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