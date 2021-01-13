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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki ailelerin HDP önündeki umutlu bekleyişi sürüyor

Evlat nöbetindeki ailelerin HDP önündeki umutlu bekleyişi sürüyor

HDP il binasından görüntü

Raks Oturma Eylemi Terör Örgütü Umutlu Irak 

-Ailelerden görüntü
-Songül Altıntaş konuşması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 499’uncu gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 499’uncu gününde de devam ediyor. Gaziantep'te ikamet eden anne Songül Altıntaş, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm için 499 gündür oturma eylemini sürdürüyor. Anne Songül Altıntaş PKK'nın oğlunu 6 yıl önce kaçırdığını, oğlundan haber alamadığını söyledi.

Altıntaş, "Oğlumu getirsinler, artık ne diyeceğimizi de bilemiyoruz. Biz evladımızı istiyoruz ve 499 gündür biz burada evladımızın yolunu gözlüyoruz. Evladımız gelmeyene kadar, ömrümüzün sonuna kadar buradan kalkmayacağız. Benim içim yanıyor. Vicdana gelsinler bu çocukları bıraksınlar. Artık yeter" dedi.
(SI-YRT-
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