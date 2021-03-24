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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki ailelerin çığlığına bir ses daha eklendi

Evlat nöbetindeki ailelerin çığlığına bir ses daha eklendi

Çadırdan görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü Teröristler Irak 

-Nisbete Yüksel röportaj
-Fotolardan görüntü
-Ailelerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- HDP önündeki evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı- Çocuğu teröristler tarafından dağa kaçırılan anne Nisbete Yüksel:- "Oğlum neredeysen gel, annen hasta, kederinden ölüyorum" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine yeni bir aile daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, tüm olumsuzluklara rağmen devam ediyor. Eylemin 569'uncu gününde 219'uncu aile nöbete katıldı.
2014 yılında İstanbul’da tekstil işiyle uğraşan ve 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen Fırat Yüksel'in (25) annesi Nisbete Yüksel, Batman'ın Kozluk ilçesinden eyleme katılıp çocuğunu HDP'den istedi. Yüksel, "İstanbul’da aradım, karakollara gittik, fotoğraflarını verdim aradım bir haber gelmedi. Çalışıyordu, kafasını doldurdular, bir akşam gitti bir daha gelmedi. Bir defa aradı, yerini söylemedi, yasak olduğunu söyledi, bana 'Üzülme dua et' dedi.
Neden gelmiyorsun dedim, 'Beni bırakmıyorlar' dedi.
Evladımı HDP’den istiyorum, yeter dayanamıyorum, çocuğumu istiyorum. Oğlum neredeysen gel, annen hasta, kederinden ölüyorum" dedi.
Nisbete Yüksel, konuşmasının ardından çocuğunun fotoğrafını eline alarak eyleme katıldı.
Nisbete Yüksel'in katılması ile 3 Eylül 2019'da başlayan eyleme katılan aile sayısı 219'a yükseldi.
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