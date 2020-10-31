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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki ailelerden İzmir’e destek

Evlat nöbetindeki ailelerden İzmir’e destek

Ailelerden görüntü

Başsağlığı Deprem Geçmiş Olsun Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Ailelerin sloganından görüntü
-Celil Begdaş açıklaması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileler, İzmir’de meydan gelen 6,6 şiddetindeki depremden dolayı başsağlığı ve destek açıklamasında bulundu. Dün İzmir’de meydan gelen 6,6 şiddetindeki depremle birlik 885 vatandaş yaralandı, 28 vatandaş ise hayatını kaybetti. Tüm Türkiye İzmir için tek yürek olup yanlarında olduklarını belirtirken, 425 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler de İzmirlilerin yanında olduklarını belirterek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aileler adına açıklamada bulunan Celil Begdaş, İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediklerini söyledi.

Begdaş, "Bizim devletimiz büyüktür, bunun altından kalkacağız. Hiç kimseye muhtaç olmadan biz kalkacağız. Yalnız kanı bozuklar bunu başka yere çekecekler, bunu biliyoruz, bunun bilincindeyiz. Biz, bütün millet olarak bir olursak kimse bizimle baş edemez" dedi.
Aileler, açıklamadan sonra ‘Kahrol PKK, kahrolsun HDP’ sloganlarını atarak çadıra geçti.
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