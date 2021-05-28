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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye tepki: 'HDP nereye giderse gitsin peşinden ayrılmayacağız'

Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye tepki: 'HDP nereye giderse gitsin peşinden ayrılmayacağız'

Ailelerden görüntü

Güvenlik Güçleri Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Süleyman Aydın konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’ye tepki: "HDP nereye giderse gitsin peşinden ayrılmayacağız" DİYARBAKIR

- Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 634'üncü gününe girdi. Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, "HDP kepenk kapatarak kaçmayı tercih etti. HDP nereye giderse gitsin sonuna kadar bunların peşinden ayrılmayacağız" dedi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 634'üncü gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürürken, Diyarbakırlı baba Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde nöbetine devam ettiğini söyledi.

"Bizler sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" Eylemlerinin 2’nci yılına girmek üzere olduğunun altını çizen Aydın, "Göründüğü üzere HDP kepenk kapatarak kaçmayı tercih etti. HDP nereye giderse gitsin sonuna kadar bunların peşinden ayrılmayacağız. Çünkü suçlu oldukları için kaçtılar ve bizler sonuna kadar mücadelemizi devam edeceğiz. Oğlum beni görüyor ve duyuyor isen kaçıp güvenlik güçlerine teslim olun ve gelin bu hasretlik bitsin. Anne ve babalarınız burada perişan haldeler" dedi.
(SI-YRT-
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