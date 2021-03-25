Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

Ailelerden görüntü

Şeker Hastası Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Çadırdan görüntü
-Dövizlerden görüntü
-Hatice Levent açıklaması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 570’inci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 570'inci gününde de devam ediyor. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuyan kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Acılı anne Levent, 570 gündür kızının yolunu gözlediğini ve çocuklara teslim olmaları çağrısında bulundu. Levent, "Kızım, Fadime'm, eğer ki beni duyuyorsan görüyorsan kaç gel. Arkadaşlarının elinden tutarak gelin. Oralar size göre değil. Yavrum, ne olur bittim ben, şeker hastası oldum. Yavrum, seni çok özledim. Vicdansızların içinden çıkın, kaçın gelin. Devletimiz arkamızda. Ben arkandayım, ben senin için buralardayım. 2 seneye yakın biz bu çadırın altındayız, bize acıyın. Siz bittiniz, biz de bittik. Rabbim sizi kurtarsın. Sizin yeriniz orası değil. Sizin elleriniz kalem tutuyordu, vicdansızlar silah verdiler. O silahları kendileri alsın çocuklarının ellerine versinler" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement