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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'geri dönün' çağrısı

Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'geri dönün' çağrısı

Ailelerden görüntü

Milletvekili Terör Örgütü 

-Fotoğraflardan görüntü
-Çadırdan görüntü
-Abdullah demir röportaj

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 469’uncu gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 469'uncu gününde de devam ediyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih Demir için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, oğlunun HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirterek, evladını geri istediğini kaydetti.
Demir, "15 aydır biz burada eylemimizi devam ettiriyoruz. HDP mecliste oturup halkın vekiliyiz diyor, biz halk değil miyiz, Avrupa Birliğinden mi geldik? Çocuklarımızı dağa götürüp mahkum eden HDP değil mi? HDP’li milletvekillerine sesleniyorum, eğer sizde bir Allah korkusu varsa, siz bu gençleri dağa mahkum etmişsiniz, PKK’yı ve Kandil’i kınayın, sizin doğru yolda olduğunuzu bilelim. Evlatlarınız yok mu siz nasıl milletvekilisiniz. Süleyman Soylu 21 can kurtardı, 1 can kurtarmakla dünyayı kurtarmış gibi oluyorsunuz. Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Oğlum 21 arkadaşın geldi, devletimiz o kadar büyük bir devlettir ki kimseye kelepçe vurmadan annesine teslim etti. Yani bundan daha güzel bir şey var mı, oğlum fırsat bulsan kaç gel Türk adaletine teslim ol" dedi.
(MB-YRT
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