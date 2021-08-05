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Evlat nöbetindeki aileler, tüm kararlılık çocuklarını bekliyor
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler, tüm kararlılık çocuklarını bekliyor

Evlat nöbetindeki aileler, tüm kararlılık çocuklarını bekliyor

Ailelerin bekleyişi

Terör Evlat Nöbeti Gençlik Kolları Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Savaş Turan konuşması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 703. gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 703. gününde de sürüyor. Kardeşi Aysel Turan için Hakkari'den gelerek oturma eylemi yapan ağabey Savaş Turan, 6 yıldır kardeşinin yolunu gözlüyor. Kardeşi gelinceye kadar eyleme devam edeceğini belirten Turan, "Kardeşimi HDP’den ve PKK’dan istiyorum. Kardeşim lise kaydını yapmak için köyden merkeze gitti, orada HDP’nin gençlik kollarıdır her ne ise kardeşimi kaçırarak örgüte vermiştir. O yüzden kardeşimi HDP’den istiyorum. Ben kardeşimi alıncaya kadar burada nöbete devam edeceğim” dedi.
(SI-
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