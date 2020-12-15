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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler soğuk havalara rağmen eylemlerini sürdürüyor

Evlat nöbetindeki aileler soğuk havalara rağmen eylemlerini sürdürüyor

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-HDP il binası ve çadırdan görüntü
-Ailelerin çocuklarının fotoğrafından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 470’inci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, 470’inci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, 5 yıldır oğlunun hasretini çektiğini söyledi.

Sonuna kadar eylemlerine devam edeceklerini belirten anne Salim, "Kış demeden, soğuk demeden eylemimize devam ediyoruz. Ben oğlumu HDP’den istiyorum. Oğlum Kuran kursundan çıkıyorlar HDP’liler oğlumu kaçırıyorlar, dağa gönderiyorlar. Bütün ailelere de sesleniyorum. Gelsinler evlatlarını istesinler. O zalimlerin elinde çıkartsınlar" dedi.
(RK-YRT
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