Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor

-Çocukların fotoğrafından görüntü

-Necibe Çiftçi röportajı

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine bu süre zarfında HDP önünde değil, kaldıkları otelde sürdürüyor. Kısıtlamanın 1'inci gününde çadıra gidemeyen aileler, kaldıkları otelde eylemine devam etti. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün ara verdi. Aileler, araya rağmen HDP önündeki çadır yerine kaldıkları otelin toplantı salonunda eylemlerini sürdürmeye devam etti. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.



Anne Çiftçi, "1,5 yıldır HDP il binası önünde oturuyoruz. Yaz, kış pandemi demeden biz burada bu mücadeleye devam ediyoruz, çocuklarımız için devam edeceğiz. Çünkü biz HDP’den şikayetçiyiz. HDP ve PKK tarafından benim bir oğlum 2015’te dağa kaçırdılar. Ondan sonra 2017’de de gelip oğlum Sami Çifçi’yi evden alıp bir ahıra götürüp elini kolunu bağlayıp infaz ettiler. İki evladımı elimden aldılar. Bende onları Allah’a havale ediyorum" dedi.





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