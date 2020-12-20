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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor

Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen eylemlerini sürdürüyor

Ailelerden görüntü

Güvenlik Güçleri Toplantı Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Zümrüt Salim konuşması
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler, sokağa çıkma kısıtlamasında da eylemlerini kaldıkları otelde sürdürüyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eylemlerine HDP önündeki çadır yerine kaldıkları otelde devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde HDP önündeki çadıra gidemeyen aileler, eylemlerini kaldıkları otelin toplantı salonunda sürdürdü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, 5 yıldır oğlunun hasretini çektiğini kısıtlama da olsa eylemini kaldığı otelde sürdüreceğini söyledi.

Salim, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. 5 senedir benim oğlum gitmiş, ne bir haber ne bir cevap aldım. Hastalık, soğuk, çamur demeden eylemimize devam ettik. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Oğlum da beni görüyor ve izliyorsa dönüp gelsin. Oğlum arkadaşlarınla birlikte kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

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