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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine kaldıkları otelde devam ediyor

Evlat nöbetindeki aileler, kısıtlamaya rağmen eylemlerine kaldıkları otelde devam ediyor

Evlat nöbetindeki ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Saadet Ödümlü konuşması
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında eylemlerine kaldıkları otelde devam etti. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı illerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi, ailelerin kararlılığıyla sürdürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ve tüm yurtta uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kaldıkları otelde devam etti. Oğlu Yusuf’un 2014’te 17 yaşındayken Siirt’in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan anne Saadet Ödümlü, eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Terör örgütü PKK ve yandaşlarının 7 yıldır oğlunu kaçırdıklarını belirten anne Ödümlü, "HDP, 7 senedir oğlumu götürüp PKK’ya vermiş. Ben oğlumu almak için Siirt'in Şirvan ilçesinden Diyarbakır’a geldim, eyleme katıldı.
Kısıtlama da olsa, kar ve kış da olsa biz burada bulunan aileler olarak evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Oğlum da beni görüyor ve izliyor ise kaçıp teslim olmasını istiyorum" dedi.

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