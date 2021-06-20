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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen direnişlerini sürdürüyor

Evlat nöbetindeki aileler kısıtlamaya rağmen direnişlerini sürdürüyor

otelden görüntü

Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Ailelerden görüntü
-Fotoğraflardan görüntü
-Hatice Levent röportaj
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile kaldıkları otelde devam etti. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 657’nci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. Kütahya'dan Diyarbakır'a gelen Hatice Levent, Bitlis'te üniversite okuduğu sırada kızı Fadime'nin terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Levent, "Yaklaşık 2 yıldır HDP binası önündeyiz, HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. Bizim çocuklarımızı versin, üzerinden ellerini çeksin. Anne ve babalar olarak çocuklarımızın arkasındayız, yerleri orası değil. Biz çocuklarımızı istiyoruz, ben çocuğumu görmeyeli 7 yıl oldu. Anne değişini özledim, o mağaralara götürsünler diye büyütmedik. Çocuklarımızı ne çileyle büyüttük, okuyup elleri kalem tutacaktı, kalemleri aldılar silah verdiler, o silahları atıp arkadaşlarınızla bir olup gelin. Ne olur yavrum dönün gelin” dedi.

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