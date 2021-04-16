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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler HDP’nin kapatılmasında ısrarlı

Evlat nöbetindeki aileler HDP’nin kapatılmasında ısrarlı

Ailelerden görüntü

Özgürlük Oturma Eylemi Kıyamet Terör Örgütü Kız Çocuklar 

-Süleyman Aydın konuşması
-Genel görüntü

( DİYARBAKIR )-Baba Süleyman Aydın: “HDP kapatılmadan Kandil'in yolu da kapanmaz” DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 592'nci gününe girdi. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 592'nci gününde de devam ediyor. 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019'dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, HDP kapatılmadan Kandil'in yolunun kapanmayacağını söyledi.

''HDP hiçbir zaman Kürt'ü temsil etmemiştir hep Kürtleri kullandılar'' 592 gündür vatandan hainlerinin kapısı önünde olduğunun altını çizen acılı baba Aydın, ''Biz burada sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Göründüğü üzere bu Ramazan ayında kendi Kürt halkını kendi kapılarında ölüme mahkum etmişler, çocuklarımızı da dağlarda ölüme mahkum etmişler. Onlarda hiç vicdan yoktur ve HDP hiçbir zaman Kürt'ü temsil etmemiştir hep Kürtleri kullandılar. Bizim çocukları ölüme, kendi çocuklarını da Avrupalara gönderdiler. HDP’liler suçlu olduğu için kendi il başkanlıklarını terk etmişler. Suçlu olmasalardı buraya terk etmezlerdi. Biz anne ve babalar olarak tekrar Anayasa Mahkemesine sesleniyoruz, delil istiyorsanız bu en büyük delil değil mi? Bakın kendi parti merkezlerini boşaltıp kaçıp gittiler. En büyük delil budur suç işlermişler. O yüzden HDP kapanmadığı sürece Kandil'in yolu da kapanmayacaktır'' dedi.
''Vicdanı olan insanlardan destek bekliyoruz'' Vicdanı olan insanlardan destek beklediklerini belirten Aydın, 'Kaç gündür İstanbul Sözleşmesi için kıyameti koparan, özgürlükten bahseden insanlar görüyoruz. Peki bizim bu erkek ile kız çocuklarımız mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar bu çocuklar için neden bir özgürlük istemiyorlar? Biz de evlat nöbetindeki anne ve babalar Diyarbakır sözleşmesi istiyoruz. Yani böyle şey olur mu? Biraz ellerini vicdanlarına koysunlar, vicdanı olan insanlar gelip bizlere destek versinler. Ziyaretçilerimizde gelip burada bir fotoğraf çekip ailelerin yanında olduğunu iddia ediyorlar. Biz aileler olarak bunu kabul etmiyoruz. Fotoğraf çekmek için gelenleri istemiyoruz ve biz eylemimizi de sonuna kadar sürdüreceğiz'' diye konuştu.

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