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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler: 'HDP’liler olmasa kimse dağa çıkmaz'

Evlat nöbetindeki aileler: 'HDP’liler olmasa kimse dağa çıkmaz'

Çadırdan görüntü

Köy Korucusu Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü Irak 

-Nurettin Ödümlü röportaj
-Ailelerden görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) Evlat nöbetindeki aileler: "HDP’liler olmasa kimse dağa çıkmaz" DİYARBAKIR

- Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin evlat nöbeti eylemi HDP İl Binası önünde devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 639'uncu gününde sürüyor. Evladı Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna seslenerek teslim olmasını istedi. Ödümlü, "2 yıldır buradayız, HDP evladımı kandırıp dağa götürdü, ben köy korucusu, muhtar ve AK Partili olduğum için. HDP’liler olmasa kimse dağa çıkmaz, artık yeter. HDP’lilere sesleniyorum, siz de öleceksiniz, öbür dünya sonsuz, dünya malı için fakir fukaranın evladını göndermeyin. Sizin de evladınız var, ben evladımı istiyorum, 2 yıldır ölmüş diyorlar biz bir hayalle yaşıyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı, Allah için bu işi bıraksınlar, evladımız gelmeyene kadar burayı terk etmeyeceğiz, aileler gittikçe çoğalıyor sonuna kadar buradayız, gerekirse Türkiye’nin her yerinde başlatacağız bu eylemi” dedi.
(MB-YRT
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