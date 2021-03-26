Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Evlat nöbetindeki aileler Gara şehitleri için Türkçe ve Kürtçe mevlit verdi

Evlat nöbetindeki aileler Gara şehitleri için Türkçe ve Kürtçe mevlit verdi

Mevlit etkinliği için toplanan aileler

Şehadet Şehit Cennet Terör Örgütü Teröristler 

-Kuran-I Kerim okunması
-Türkçe Mevlit okunması
-Kürtçe Mevlit okunması
-Şehitler için duaların okunması
-Zümrüt Salim'in konuşması ve ağlaması
-Sadiye Tokay konuşması
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 571 gündür evlat nöbetinde olan aileler, Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 13 kişi için Türkçe ve Kürtçe mevlit okuttu. Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 13 vatan evladı şehadetlerinin 40’ıncı gününde de unutulmadı. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 571 gündür evlat nöbetinde olan aileler şehitler için Türkçe ve Kürtçe mevlit okutarak dua etti. Evlat nöbetindeki anne gözyaşlarına hakim olmadı Okunan mevlit ve yapılan duaların ardından çocuğu terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Zümrüt Salim, açıklama yapacağı sırada göz yaşlarına hakim olmayarak konuşamadı. 10 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet Tokay'a kavuşma ümidiyle eylemini sürdüren Sadiye Tokay, çocukları için evlat nöbetinde olduğunu belirterek, ''Bugün Gara şehitleri için mevlit okutuldu. Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin haklarını bırakmasın. Allah diğer çocukları da bu zalimlerin elinden kurtarsın ailelerine de sabır diliyorum'' dedi.
Yapılan konuşmanın ardından mevlit etkinliği son buldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kadın subay çocukların yüzünü güldürdüKadın subay çocukların yüzünü güldürdü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement